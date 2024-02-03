İstanbul’da 11 ilçe haftaya

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CHP’nin dün arka arkaya yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından 103 aday daha açıklandı. CHP, DEM Parti ile olası seçim işbirliğinde gözlerin çevrildiği Adalar ve Esenyurt’un yanı sıra Kadıköy’ün de aralarında yer aldığı İstanbul’daki 11 ilçedeki aday açıklamasını haftaya bıraktı. Şu ana kadar İstanbul’daki 39 ilçeden 28’inde adaylarını belirleyerek duyuran CHP Kadıköy, Bakırköy Adalar, Avcılar, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu’nda ise adaylarını henüz açıklamadı.

ANKARA’DA YAVAŞ AĞIRLIĞI

İstanbul’un yanı sıra Ankara’da gözlerin çevrildiği ve büyük yarışa sahne olan Çankaya ile Sincan’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 300 seçim çevresindeki adaylarla ilgili açıklama haftaya bırakıldı. CHP’nin dün açıklanan Ankara ilçe adaylarında ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağırlığını hissettiren görevlendirmeler dikkat çekti.

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KEÇİÖREN’E SÜRPRİZ İSİM

CHP, AK Parti’nin Ankara Büyükşehir adayı Turgut Altınok’un kalesi olarak nitelenen Belediye Başkanlığı yaptığı Keçiören’de, Yavaş’ın en önemli kurmaylarından eski İYİ Parti İl Başkanı Mesut Özarslan’ı aday gösterdi. Yine İYİ Parti kurucularından Ramazan Değerli Altındağ’dan, eski İYİ Parti Çamlıdere İlçe Başkanı Mehmet Cengiz Çamlıdere’den, Halil Tuncay da Pursaklar’dan aday gösterildi. CHP yönetimi daha önce de MHP, İYİ Parti ve AK Parti kökenli adayları açıklamıştı.

ÇİĞLİ ADAYI DEĞİŞTİ

Kocaeli büyükşehire Atasoy Bilgin’i, deprem bölgesinden Kahramanmaraş büyükşehire Zeynep Özbaş Arıkan’ı, Gaziantep büyükşehire de Muzaffer Ertürk’ü, Mardin büyükşehire Ömer Durak’ı aday gösteren CHP, İzmir’in Çiğli ilçesinden aday gösterdiği Uygar Yıldırım’ı ise değiştirdi. Yıldırım’ın yerine Onur Emrah Yıldız aday gösterildi. Bodrum’da daha önce Bodrum Belediyesi’nde Başkanvekilliği de yapan mimar Tamer Mandalinacı, Fethiye’de mevcut başkan Alim Karaca, Antalya Muratpaşa’da yine mevcut başkan Ümit Uysal, Marmaris’te Acar Ünlü, Aydın Nazilli’de Ertuğrul Tetik, Hatay Antakya’da Hüseyin Aksoy, Arsuz’da Sami Üstün, Defne’de Halil İbrahim Özgün, İskendurun’da Mehmet Duduoğlu aday yapıldı.