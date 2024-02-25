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İstanbul'da 10 adrese fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı

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#İstanbul#Fuhuş#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 09:33

İstanbul’da organize bir şekilde para karşılığı fuhuş yaptırtan 2’si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuşa zorlandıkları iddia edilen yabancı uyruklu 12 kadın kurtarıldı. Operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırtan şebekenin üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de 10 adrese yapılan baskında şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 2’si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda fuhuşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu 16 kadın da kurtarıldı.

İstanbulda 10 adrese fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonda ele geçirilen 9 cep telefonu inceleme altına alınırken, evlerde bulunan 29 bin 200 lira, 2 bin dolar muhafaza altına alındı.

İstanbulda 10 adrese fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı

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Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklu kurtarılan kadınlar İl Göç idaresine teslim edildi.

İstanbulda 10 adrese fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı

İstanbulda 10 adrese fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı

 

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#İstanbul#Fuhuş#Operasyon

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