İstanbul ‘yüzyılın koşusu’na hazırlanıyor 

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İstanbul Maratonu için geri sayım başladı.Yarın gerçekleşecek ülkenin en büyük kitlesel spor etkinliği olan ve bu sene Türkiye İş Bankası sponsorluğunda “Yüzyılın Koşusu” sloganıyla 45’inci kez kıtaları birleştirecek. İstanbul Maratonu öncesinde Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, önemli bilgi ve mesajlar verdi.

Aynı zamanda yarışın direktörü olan Renay Onur, maratonun Dünya Atletizm Federasyonu’nun Gold Label kategorisinde koşulacağını ve Avrupa’nın 5; dünyanın 28 Gold Label yarışı arasında yer aldığını söyledi.

Renay Onur, 42 km, 15 km, 8 km Kurumsal Koşu ve 8 km Halk Koşusu etaplarından oluşan etkinlikte 9 bin görevli, 2 bin gönüllünün yanı sıra 60’tan fazla kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve sponsor firmaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul’un koordinasyonunda görev yapacağını aktardı. Onur, 42 km kategorisinde 5 bin, 15 km kategorisinde 10 bin olmak üzere toplam 15 bin çipli koşucu ile 8 km Kurumsal Koşu kategorisinde 15 bin ve Halk Koşusu’nda 15 bin rekreatif koşucu ile tüm kategorilerde toplam 45 bin sporcunun ter dökeceğini söyledi.

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YENİ KATEGORİ ‘YÜRÜ BE İSTANBUL’

Bu senenin yeni kategorisi olan 8 km Kurumsal Koşu’nunİstanbul’un yürüyüş aplikasyonu olan “Yürü Be İstanbul” ile ölçüleceğini belirten Onur “Sporcuların ve vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir parkur deneyimi yaşamaları için göğüs numarası olmayanların parkura girmesi mümkün olmayacak” diyerek katılımcılara önemli hatırlatmada bulundu.

Yabancı katılımcı sayısında yüzde 26, 2019’dan bu yana Türk koşucu sayısında yüzde 42, yine 2019’a kıyasla kadın koşucu sayısında yüzde 111 artış olduğuna da değinen Onur, “Erkeklerde İstanbul Maratonu’nun üç eski şampiyonu kozlarını paylaşmak için geri dönüyor. Müthiş bir rekabet olacak” diye konuştu.

Renay Onur

SPORCULARA ULAŞIM ÜCRETSİZ

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden start alacak yarışta çipli sporcular için Avrupa yakasından Anadolu yakasına şehir hatları vapuru ile Eminönü ve Kabataş iskelelerinden Beylerbeyi’ne saat 07:00 ve 07:20 saatlerinde seferler yapılacak. Üsküdar Meydanı’ndan ise 07.00 - 08.00 saatleri arasında otobüs seferleri düzenlenecek. Yarış günü göğüs numarasını gösteren sporculara İBB’ye ait tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

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Startı saat 09:00’da verilecek olan maratonda, parkura son giriş saati 12.00 olacak.