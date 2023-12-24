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İstanbul ve Hatay'da Noel ayinleri

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#İstanbul#Hatay#Noel Ayini
İstanbul ve Hatayda Noel ayinleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 23:07

İstiklal Caddesi'nde bulunan Saint Antuan Kilisesi'nde, Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde de kiliselerde Noel ayini düzenlendi.

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İstanbul'da yaşayan Katolik Hristiyanlar, İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde düzenlenen Noel Ayini'nde bir araya geldi.

İstanbul ve Hatayda Noel ayinleri

Ayin öncesinde çok sayıda vatandaş mum yakıp dua etti. Saat 21.00'de başlayan Noel Ayininde İncil'den pasajlar okundu.

İstanbul ve Hatayda Noel ayinleri

Hz. İsa'nın doğuşunun da canlandırıldığı ayin yaklaşık 1 saat sürdü.

İstanbul ve Hatayda Noel ayinleri

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Ayine, Katolik Hristiyanların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerde izlemek için katıldı.

İstanbul ve Hatayda Noel ayinleri

HATAY

Antakya'daki Noel ayini, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında, İskenderun'da ise Aziz Corc Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul ve Hatayda Noel ayinleri

Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil tarafındar yönetilen ayinin sonunda depremlerde yaşamını yitirenler anıldı.

İstanbul ve Hatayda Noel ayinleri

İskenderun Aziz Corc Kilisesi'ndeki ayini ise Peder Dimitri Ytldirım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu yönetti. Ayinde dualar edilip, mum yakıldı.

İstanbul ve Hatayda Noel ayinleri

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#İstanbul#Hatay#Noel Ayini

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