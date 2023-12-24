İstanbul ve Hatay'da Noel ayinleri

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İstanbul'da yaşayan Katolik Hristiyanlar, İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde düzenlenen Noel Ayini'nde bir araya geldi.
Ayin öncesinde çok sayıda vatandaş mum yakıp dua etti. Saat 21.00'de başlayan Noel Ayininde İncil'den pasajlar okundu.
Hz. İsa'nın doğuşunun da canlandırıldığı ayin yaklaşık 1 saat sürdü.
Ayine, Katolik Hristiyanların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerde izlemek için katıldı.
Antakya'daki Noel ayini, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında, İskenderun'da ise Aziz Corc Kilisesi'nde gerçekleştirildi.
Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil tarafındar yönetilen ayinin sonunda depremlerde yaşamını yitirenler anıldı.
İskenderun Aziz Corc Kilisesi'ndeki ayini ise Peder Dimitri Ytldirım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu yönetti. Ayinde dualar edilip, mum yakıldı.