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İstanbul Valisi Davut Gül, Kilise saldırısında hayatını kaybeden Cihan'ın ailesini ziyaret etti

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#Davut Gül#Santa Maria Kilisesi#Eyüpsultan
İstanbul Valisi Davut Gül, Kilise saldırısında hayatını kaybeden Cihanın ailesini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 18:17

İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan'ın Eyüpsultan'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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İstanbul Valisi Davut Gül, Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan'ın Eyüpsultan'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Gül'e Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da eşlik etti. Taziye ziyareti öncesi konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Açıklamayı bakanlık yaptı. Biz taziye için geldik. Bütün açıklamayı dün sayın bakanımız yaptı. İlave söylenecek bir şey yok. Biz hemşerimizin ailesini taziye için geldik. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Gül taziye ziyareti sonrası, "Aile acılı. Anneyi gördük kardeşlerini gördük. Allah sabır versin" diye konuştu.

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#Davut Gül#Santa Maria Kilisesi#Eyüpsultan

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