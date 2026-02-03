İstanbul merkezli 22 ilde MLKP Silahlı Terör Örgütüne operasyon: 96 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 96 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İEM TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin; silahlı terör örgütünün, basın ve gençlik yapılanmaları üzerinden faaliyet yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; İstanbul merkezli Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Samsun, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Örgütün 'gençlik yapılanmaları, basın ve Propaganda yapılanmaları, içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar verildiği, örgütün 30. yıl kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgütün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Haklarında soruşturma başlatıldı. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir çalışmaya dayanır. Cumhuriyet Savcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."