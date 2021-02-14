İstanbul ‘Kadir abi’sini kaybetti

İstanbul’da en uzun süre (13.5 yıl) büyükşehir belediye başkanlığı görevi yapan ve üst üste 3 seçim kazanan Kadir Topbaş (76), dün tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. ‘Kadir abi’ diye anılan ve tanıyanların “Başkan olarak hizmet adamı olmanın ötesinde bir insandı. Vefanın, dostluğun hakkını veren, samimi, siyasi rakipleri dahil herkese karşı nezaketli, kibar bir İstanbul beyefendisiydi” diye tarif ettiği Kadir Topbaş, 16 Kasım’da korona nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu.

Sağlığına, yemesine, içmesine ve uykusuna zaman buldukça dikkat eden Topbaş, uzun süre yoğun bakımda tutuldu. Tedavi sürecinde aldığı ilaçlar böbreklerine hasar verince entübe edilip, diyalize bağlanmıştı. Hastanede yattığı süre içinde zatürre de atlatan Topbaş, geçtiğimiz günlerde iyileşme gösterip, odaya alınmıştı. Burada doktorları tarafından oğulları Mustafa Ömer ve Hüseyin Topbaş ile görüştürülen Topbaş, konuşamıyor ancak, konuşulanı anlıyor, komutlara tepki veriyordu.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ GELİŞTİ

Topbaş koronayı atlatmış ancak aldığı ilaçlar organlarına hasar vermiş ve uzun süre yatmaktan kas erimesi başlamıştı.Babasının vefatının ardından gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan küçük oğlu Mustafa Ömer Topbaş, “Babam COVID’i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik” dedi.

FATİH’İN YANINA DEFNEDİLECEK

Topbaş’ın cenazesi bugün saat 12.00’de Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla, Fatih Sultan Mehmed Han’ın haziresine defnedilecek. 2004 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başakanlığı yapan Topbaş, konuşmalarında Hz. Muhammed’in İstanbul hadisini hatırlatır ve şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet’in de ne kadar şanslı bir komutan olduğunu dile getirirdi. Topbaş kendisinin de İstanbul’a hizmet etmekten onur duyduğunu söylerdi. Topbaş, Haliç üzerindeki projelerden bahsettiği bir konuşmasında da “Haliç’te denizin içine Fatih Sultan Mehmed Han’ın at üzerinde heykelini koyacağız. Denizden şahlanmış heykeli buraya koyuyoruz. Buradan yürüyerek geçen turistler, Fatih’in heykelini görsünler, fotoğrafını çeksinler” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize Güneysu’daki evinin mimari projesini Topbaş çizmişti.

‘NASILSINIZ’ DİYE SORANLARA ‘İSTANBUL GİBİYİM’ YANITINI VERİRDİ

İBB Başkanlığı görevine geldiğinde, “En büyük arzum, görev sürem sona erdiğinde ‘İstanbul’a güzel hizmetleri oldu’” desinler diyen Topbaş, kendisine “Nasılsınız” dendiğinde, yüzünde tebessümle “İstanbul gibiyim” yanıtını verirdi. Topbaş, İBB Meclisi’ne 2015 Faaliyet Raporu’nu sunumu esnasında 3. Dönemi’ni ‘Ustalık Dönemi’ diye tanımlayarak projelerini açıklamıştı.

Kadir Topbaş, Özleyiş Topbaş’la evli ve üç çocuk babasıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan okuduğu şiir nedeniyle girdiği cezaevinden çıktıktan sonra Topbaş, Erdoğan’ı, köyünde ağırlamıştı. O günlerden kalan bu fotoğrafta arkadaşımız Fatma Aksu’nun yanında ise yöresel kıyafetleriyle Hemşinli bir kadın bulunuyor.

İSTANBUL’A KATKILARINI UNUTMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topbaş’ın vefatını Rize’de öğrendi. Cenaze törenine katılmak üzere İstanbul’a gelecek olan Erdoğan başsağlığı mesajı da paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey’i, İstanbul’a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

ŞEHRİMİZE ÖNEMLİ HİZMETLER SUNDU

Ekrem İmamoğlu: “COVID-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim.”

ARKASINDA SAYISIZ ESER BIRAKTI

Fahrettin Altun: “İstanbulumuza yıllarca hizmet eden, arkasında sayısız eser bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

AİLESİ VE SEVDİKLERİNİN ACILARINI PAYLAŞIYORUM

Binali Yıldırım: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Rabbimden kendisine rahmet diliyor, ailesinin ve sevdiklerinin acılarını paylaşıyorum. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun.”

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

8 Ocak 1945’te Artvin’de doğdu. 1972’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1974’te de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 40 yılı aşan siyasi hayatında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı. 1999’da Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi ve “Güzel Beyoğlu Projesi”ni geliştirerek uygulamaya koydu.

2004’te Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

2009’da tekrar seçilerek İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk, 2014’te de seçilerek İstanbul tarihinde üst üste 3 seçim kazanan tek Belediye Başkanı olma başarısını elde etti.