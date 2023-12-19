×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Boğazında cansız bedenini balıkçılar bulmuştu... Acı detay: Kız arkadaşını kurtarmak isterken kaybolmuş

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Boğazı#İstanbul#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 09:40

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Arnavutköy sahilinde denizden cesedi çıkarılan İran uyruklu Jabar Sabokah'ın, yaklaşık 3 ay önce önce denize düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken denizde kaybolduğu belirlendi.

Haberin Devamı

Beşiktaş Arnavutköy sahilinde önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, boğazda balık avlayan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etmişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edilmişti, Sahil güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan ceset tekneye alınarak Arnavutköy İskelesi'ne getirilmişti.

Uzun süre suda kaldığı için yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edilmişti. Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

DENİZE DÜŞEN KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İSTERKEN KAYBOLMUŞ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından kimliği tespit edilen Jabar Sabokah’ın 26 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Bebek sahilinde kız arkadaşının denize düşmesi sonucu kurtarmak amacıyla denize atlayıp gözden kaybolduğu ve denize düşen kız arkadaşının çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Yaklaşık 3 ay önce denizde kaybolan Jabar Saboka’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Boğazı#İstanbul#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!