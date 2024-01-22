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İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 62.59 oldu

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#İstanbul#Baraj#Baraj Doluluk Oranları
İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 62.59 oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 10:34

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 62.59 oldu.

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İstanbul’u etkisi altına alan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranları artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajındaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

"Büyükçekmece: 53.74
Sazlıdere: 43.59
Istarancalar: 67.6
Kazandere: 55.53
Pabuçdere: 30.05
Ömerli: 81.77
Darlık: 78.37
Elmalı: 90.38
Terkos: 51.55
Alibey: 71.64".

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#İstanbul#Baraj#Baraj Doluluk Oranları

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