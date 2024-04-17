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İstanbul baraj doluluk oranları 17 Nisan 2024 | İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum ne?

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İstanbul baraj doluluk oranları 17 Nisan 2024 | İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum ne
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 11:05

İstanbul barajlarındaki son durum seviyesi güncel olarak kontrol ediliyor. Nisan ayının ortalarına doğru gelinmesiyle birlikte hava sıcaklıkları arttı ve yağışlar azaldı. Kent sakinleri de İstanbul baraj doluluk oranları ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, İstanbul barajlarındaki son durum ne? İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranları 17 Nisan 2024!

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Mega kent İstanbul’daki baraj doluluk oranları belli oldu. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden İstanbul’un su ihtiyacı diğer şehirlere göre daha fazla olabiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul barajlarındaki son durum verilerini paylaştı. Peki, İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte baraj doluluk oranları 17 Nisan 2024!

İSTANBUL BARAJL DOLULUK ORANLARI 17 NİSAN 2024

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,91 ölçüldü. Su miktarı; Istrancalar`da yüzde 43,45, Terkos`ta yüzde 85,82, Sazlıdere`de yüzde 60,19, Alibey`de yüzde 65,7, Büyükçekmece`de yüzde 75,84, Ömerli`de yüzde 92,15, Darlık`ta yüzde 85,92, Elmalı`da yüzde 88,46, Pabuçdere`de yüzde 71,41 ve Kazandere`de yüzde 72,18 olarak kaydedildi.

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