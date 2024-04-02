İstanbul-Atina toz duman

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Sahra Çölü üzerinden Türkiye’ye kadar gelen toz bulutu gece yarısı İstanbul’u etkisi altına aldı. İstanbul’un bazı semtlerinde etkisini hissettiren toz bulutu vatandaşları olumsuz etkiledi. Kent toza bürünürken, yaşanan toz taşınması özellikle araçların üzerinde kendini gösterdi. Çok sayıda aracı toz kapladı. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları sağlık açısından uyarırken, toz bulutunun ardından çamur yağışlarının beklenildiği bildirildi. Toz taşınımı nedeniyle hava kirliliğinin 3-4 gün sürmesi bekleniyor. Öte yandan uzmanlar, gözlerde acı hissi, nefes darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi etkilerinin olabileceği konusunda uyardı.

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YUNANİSTAN’I DA VURDU

Toz fırtınaları, Yunanistan’ın başkenti Atina’da da hayatı zorlaştırıyor. Bazı bölgelerde termometrelerin mevsim normallerinin çok üstüne çıkarak 31 dereceyi gösterdiği Atina’da, sıcak hava ve tozun nefes almayı zorlaştırdığı belirtiliyor. Yunan devlet televizyonu ERT’ye konuşan uzmanlar, özellikle astım hastaları ve benzer solunum rahatsızlıklarına sahip kişilerin açık havada egzersiz yapmaktan ve ağır işlerden kaçınmaları uyarısında bulundu. Uzmanlar, bu kişilere maske ve güneş gözlüğü kullanmalarını tavsiye etti. Toz fırtınalarının polen, bakteri ve mantarlarla karışarak insan vücudu için tehlikeli ve son derece zehirli bir karışıma dönüşebileceği konusunda uyardı. Toz bulutlarının ayrıca Selanik’te birçok uçuşun gecikmesine neden olduğu bildirildi.