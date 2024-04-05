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İsrail casuslarına Köstebek operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı: 8 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Köstebek#Mossad
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 11:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını ve 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;

İsrail casuslarına Köstebek operasyonu Bakan Yerlikaya detayları açıkladı: 8 şüpheli yakalandı

İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri, İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Mensuplarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. 

İsrail casuslarına Köstebek operasyonu Bakan Yerlikaya detayları açıkladı: 8 şüpheli yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Köstebek#Mossad

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