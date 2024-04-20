×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Isparta'da kaza yerindeki ambulans ve polis araçlarına otomobil çarptı: 1'i bebek 10 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Trafik Kazası#Ambulans
Ispartada kaza yerindeki ambulans ve polis araçlarına otomobil çarptı: 1i bebek 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 17:40

Isparta'da otomobilin refüje çıktığı kazaya müdahale eden ekiplerinin araçlarıyla ambulansa başka bir otomobil çarptı. İki kazada, 1'i bebek, 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Haberin Devamı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunun 8’inci kilometresindeki Kargı Tüneli girişinde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazaya müdahale ederken R.B.'nin (34) kullandığı otomobil, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp trafik polisi araçları ile ambulansa çarptı.

Kazada, sürücü R.B. ile yanındaki D.B. (34), N.B. (7), O.K.B. (1), ambulans şoförü T.B. (41), ambulanstaki sağlık görevlileri M.Ş. (31), B.U. (35) yaralandı.

İki kazada yaralanan toplam 10 kişi, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Isparta#Trafik Kazası#Ambulans

BAKMADAN GEÇME!