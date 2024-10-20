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Isparta'da eğlence merkezinde korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Eğlence Merkezi#Yangın
Ispartada eğlence merkezinde korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 03:08

Isparta'da eğlence merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

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Kutlubey Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk olarak çevredeki esnaf, yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ispartada eğlence merkezinde korkutan yangın

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

Esnaf Murat Altaş, gazetecilere, yangına ilk müdahale edenlerden birisi olduğunu söyleyerek, "Yangın bir anda büyüdü. Müşteriler zorlukla içeriden çıktı. Hepsini dışarı çıkardık. Diğer esnaf arkadaşlarım da koştu." diye konuştu.

Ispartada eğlence merkezinde korkutan yangın

Ispartada eğlence merkezinde korkutan yangın

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#Isparta#Eğlence Merkezi#Yangın

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