İspanya’dan yürüyerek geldi

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Salazar’ın bu defaki hedefi ise Kudüs oldu. 13 Şubat’ta başladığı yolculuğunda Salazar, 4 bin 800 kilometre yürüyerek Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine ulaştı. Edirne İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Salazar, Gelibolu’nun önce Kocaçeşme köyüne, ardından da Kavakköy beldesine geldi. Geceyi Doğan Dereli’nin evinde geçiren Salazar, “Bu güzel insanların varlığı bana güç verdi. Beni evlerinde bir kraliçe gibi ağırladılar. Dereli ailesi benim tanıdığım ilk Türk aile oldu, onları asla unutmayacağım” dedi. İspanyol konuklarına evlerini açan Doğan Dereli ise “İnternet üzerinden kelime çevirme yöntemiyle anlaştık” dedi.

Salazar, Kudüs’e varmak için 2 bin 500 kilometre daha yürüyecek.