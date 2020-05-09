İsmail Demir: Mehmetçiğe robot yardımcılar geliyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mehmetçiğe robot yardımcılar geliyor. Hafif ve orta sınıf birinci seviye insansız kara araçları prototiplerinden sonra orta sınıf ikinci seviye için ASELSAN ile sözleşme imzaladık. Katmerciler’in de platform üreticisi olacağı projeyle, silahlı insansız kara araçları KKK'ya teslim edilecek. Proje; keşif, gözetleme, hedef tespiti yapan, üzerine silah sistemleri ve ihtiyaç duyulan başka sistemlerin takılabildiği, uzaktan komuta edilebilen, otonom olarak kullanılabilen, üstün hareket kabiliyetine sahip insansız kara aracı geliştirilmesi ve seri üretimini içeriyor" ifadelerini kullandı.

Demir ayrıca, silahlı insansız kara araçlarının görüntülerini de paylaştı.