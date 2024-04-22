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İskoç yolcu uçakta ortalığı birbirine kattı! Polise saldırdı

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#İskoç#Edinburg#Uçak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 15:53

Edinburg- Antalya seferini yapan ve havalimanına inen uçaktaki sarhoş İskoç yolcu, taşkınlık yapınca çağrılan polise saldırıp yumruk attı. Saldırı anları diğer yolcular tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan İskoç yolcu, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan Antalya'ya 20 Nisan'da gelen uçaktaki sarhoş İskoç yolcu, başka bir yolcuyla tartışınca durum polise bildirildi. İskoç yolcu, uçağa gelip kendisine müdahale eden polise saldırdı. Polise yumruk atan saldırgan yolcuyu bir başka polis ve diğer yolcular durdurmaya çalıştı.

Kısa sürede etkisiz hale getirilen yolcu, polis tarafından gözaltına alındı. Bazı yolcular ise uçakta yaşanan o anları telefonlarıyla kayıt altına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İskoç yolcu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İskoç yolcu uçakta ortalığı birbirine kattı Polise saldırdı

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#İskoç#Edinburg#Uçak

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