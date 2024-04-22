İskoç yolcu uçakta ortalığı birbirine kattı! Polise saldırdı

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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan Antalya'ya 20 Nisan'da gelen uçaktaki sarhoş İskoç yolcu, başka bir yolcuyla tartışınca durum polise bildirildi. İskoç yolcu, uçağa gelip kendisine müdahale eden polise saldırdı. Polise yumruk atan saldırgan yolcuyu bir başka polis ve diğer yolcular durdurmaya çalıştı.

Kısa sürede etkisiz hale getirilen yolcu, polis tarafından gözaltına alındı. Bazı yolcular ise uçakta yaşanan o anları telefonlarıyla kayıt altına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İskoç yolcu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.