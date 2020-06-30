İSKİ kesinti programı: Sultangazi, Kartal, Çatalca'da su kesintisi - Sular ne zaman gelecek?
İSKİ 30 Haziran 2020 tarihli su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle Anadolu- Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelere su verilmeyecek. Günlük kesinti programına göre, Sultangazi, Kartal, Üsküdar, Arnavutköy, Avcılar, Üsküdar ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, internet üzerinden “sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İZSU 30 Haziran tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruda su kesintisinden etkilenecek yerlerin yanı sıra, su kesintisinin sona ereceği saat bilgisi de yer alıyor.
İSKİ 30 HAZİRAN PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Tayakadın Mah
Açıklama
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.06.2020 10:24
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Avcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Yeşilkent Mh
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.06.2020 10:18
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
İkitelli Osb
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.06.2020 09:56
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Kordonboyu Mah
Açıklama
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.06.2020 08:51
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
İsmetpaşa Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.06.2020 10:15
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Kalfa Mah,Akalan Mah
Açıklama
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
30.06.2020 08:55
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Cumhuriyet Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
30.06.2020 10:35
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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