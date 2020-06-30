İSKİ kesinti programı: Sultangazi, Kartal, Çatalca'da su kesintisi - Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, internet üzerinden “sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İZSU 30 Haziran tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruda su kesintisinden etkilenecek yerlerin yanı sıra, su kesintisinin sona ereceği saat bilgisi de yer alıyor.

İSKİ 30 HAZİRAN PROGRAMI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.06.2020 10:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.06.2020 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.06.2020 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.06.2020 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.06.2020 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kalfa Mah,Akalan Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 30.06.2020 08:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.