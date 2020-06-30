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Haber Giriş: 30.06.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

İSKİ kesinti programı: Sultangazi, Kartal, Çatalca'da su kesintisi - Sular ne zaman gelecek?

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İSKİ kesinti programı: Sultangazi, Kartal, Çatalca'da su kesintisi - Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ 30 Haziran 2020 tarihli su kesintisi programını resmi sitesinden duyurdu. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintiler sebebiyle Anadolu- Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelere su verilmeyecek. Günlük kesinti programına göre, Sultangazi, Kartal, Üsküdar, Arnavutköy, Avcılar, Üsküdar ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, internet üzerinden “sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İZSU 30 Haziran tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Duyuruda su kesintisinden etkilenecek yerlerin yanı sıra, su kesintisinin sona ereceği saat bilgisi de yer alıyor.

İSKİ 30 HAZİRAN PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Tayakadın Mah

Açıklama

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.06.2020 10:24

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Avcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Yeşilkent Mh

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.06.2020 10:18

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

İkitelli Osb

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.06.2020 09:56

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Kordonboyu Mah

Açıklama

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.06.2020 08:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

İsmetpaşa Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.06.2020 10:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Kalfa Mah,Akalan Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

30.06.2020 08:55

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Cumhuriyet Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.06.2020 10:35

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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