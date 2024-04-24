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İskenderun'da yangın paniği... Poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner yandı

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#Hatay#İskenderun#Yangın
İskenderunda yangın paniği... Poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner yandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 10:26

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde hasar meydana gelen İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan, 3 konteynerde yangın çıktı. Yangında içerisinde kimsenin olmadığı 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, sabah saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Bloku'nda poliklinik olarak kullanılan 3 konteynerde çıktı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında hasarın meydana geldiği hastanenin bahçesine yerleştirilen konteynerler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangında içerisinde kimsenin olmadığı 3 konteyner kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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#Hatay#İskenderun#Yangın

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