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İşkenceci çete kafeslendi

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#İşkence#Çete#Operasyon
İşkenceci çete kafeslendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 07:00

Cinayet, silahla yaralama, işkence, işyerlerine silahlı saldırı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen elebaşılığını emniyette 36 suç kaydı olan Doğan Aykut’un yaptığı ‘Zaza Doğan’ çetesi İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ‘kafes operasyonu’yla çökertildi.

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İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Gaziosmanpaşa olmaz üzere kentte organize suç olaylarına karışan Doğan Aykut’un (32) elebaşılığını yaptığı ‘Zaza Doğan’ çetesi ile ilgili araştırma yürüttü. Çete, İstanbul’da 2 cinayet işledi. 3 kişiyi de silahla vurarak yaraladı. Alacak - verecek konularında maddi menfaat sağladı. Korkutma amaçlı 6 ev ve işyerine silahlı saldırı düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptı. Çete gücünü göstermek için silahlarla gezdi ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

47 KİŞİ GÖZALTINDA

Kaçırılan 2 kişi bir adreste tutularak işkence edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde ekipler harekete geçti. İstanbul merkezli Muğla, Bursa ve Mersin’de özel harekat polislerinin de katıldığı eşzamanlı ‘kafes operasyonu’ düzenlendi. 47 kişi gözaltına alındı. 8 tabanca ve 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

 

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#İşkence#Çete#Operasyon

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