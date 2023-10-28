İşkenceci çete kafeslendi

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İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Gaziosmanpaşa olmaz üzere kentte organize suç olaylarına karışan Doğan Aykut’un (32) elebaşılığını yaptığı ‘Zaza Doğan’ çetesi ile ilgili araştırma yürüttü. Çete, İstanbul’da 2 cinayet işledi. 3 kişiyi de silahla vurarak yaraladı. Alacak - verecek konularında maddi menfaat sağladı. Korkutma amaçlı 6 ev ve işyerine silahlı saldırı düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptı. Çete gücünü göstermek için silahlarla gezdi ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

47 KİŞİ GÖZALTINDA

Kaçırılan 2 kişi bir adreste tutularak işkence edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde ekipler harekete geçti. İstanbul merkezli Muğla, Bursa ve Mersin’de özel harekat polislerinin de katıldığı eşzamanlı ‘kafes operasyonu’ düzenlendi. 47 kişi gözaltına alındı. 8 tabanca ve 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.