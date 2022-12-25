İskelesi çöken o restoran tam üç kez mühürlenmiş

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İstanbul Boğazı’nın en güzel semtlerinden Bebek-Arnavutköy Caddesi’ndeki beyaz yalılar, adeta birer kuğu gibi Boğaziçi’nde seyahat edenleri selamlar. İstanbullular’ın kazıklı yol olarak bildiği bu cadde, yalıların hemen önünden geçirilmiş, bazı noktalarda ise yalılar ile yol arasında havuz gibi boşluklar kalmıştır. Önceki gece iskelesi çöken ve müşterilerin denize düştüğü Danış Restoran da bu havuzlardan birinde kalır.

Restoran çalışanları, mühür görünmesin diye üzerine siyah bir bez sardı.

TESCİLLİ TARİHİ ESER

İkinci grup korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli bina, yıllarca Eftelya Balık olarak hizmet verdi. Eftelya Balık’ın kapanmasının ardından geçtiğimiz ekim ayında, mekânı işletmeci Danış Ulaç devraldı. Bodrum’daki Danış Restoran’da deniz mahsullü lahmacunlarıyla ünlenen Danış Ulaç, binada tadilat yaptı. Ardından da Danış ismiyle işletmeye açtı. Tadilat sırasında, binanın ön tarafından zaten kaçak olan iskeleye müşterilerin sigara içebilmesi için ek bir çıkıntı daha yapıldı. Çöken yer de sonradan eklenen, yaklaşık 2 metrelik bu bölüm oldu.

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Hürriyet olay yerinde

MÜHÜRLER SÖKÜLMÜŞ

Belediye ekipleri olayın hemen ardından restoranın kapısına mühür vurdu. Restoran çalışanları mühür görünmesin diye üzerine siyah bir bez sardı. Ancak o binanın daha önce de üç kez mühürlendiği ortaya çıktı. Belediye kayıtlarına göre tarihi eser olan binanın restoran olarak kullanımı için 3 Aralık 2003’te ruhsat alındı. Ancak tadilat sırasında izin verilen projenin dışına çıkıldı. Belediye ekipleri yaptıkları incelemede binanın tüm katlarındaki iç bölme duvarlarının değiştirildiğini ve kaçak olarak bölümler eklendiğini tespit etti. Mekân 10 Kasım 2005, 28 Kasım 2011 ve 25 Mayıs 2022’de üç kez mühürlendi. Bu kararlar binanın girişine asılarak tebliğ edildi.

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YIKIM YAPILAMADI

Belediye encümeni, 17 Ağustos 2022’de binadaki ruhsata aykırı tüm bölümlerin yıktırılmasına ve onaylı projeye uygun hale getirilmesine karar verdi. Bunların arasında müşterilerin denize düştüğü iskele kısmı da vardı. Belediye ekipleri, 12 Ekim 2022’de yıkım yapacaklarını, binanın giriş kapısına asarak tebliğ etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 27 Ekim 2022 günü kurumlara yazı yazarak yapıdaki elektrik, su ve doğalgazın kesilmesini istedi. 1 Kasım 2022 günü ekipler yıkım için binaya gitti ancak restoranın içinde müşteriler vardı. Yıkım yapılamadığı için binanın işgalli olduğu yönünde tutanak tutuldu.

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SİGARA İÇERKEN DÜŞTÜLER

Çöken bölümde sandalye yoktu, sadece küllüklerin ya da bardakların üzerinde durabilmesi için küçük masalar konulmuştu. Çökmenin olduğu sırada 14 kişi o bölümde sigara içip sohbet ediyordu. Çatırdama bile olmadan çökme meydana geldi. 14 kişi, yaklaşık 1.5 metrelik suya düştü. Ortalık bir anda karıştı. Restoran çalışanları, müşteriler, çevreden yetişenler sudakileri çıkarttı. Hafif yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü, ilk tedavilerinin ardından da taburcu edildi.

SUDAKİ EŞYALARI DALGIÇLAR ÇIKARDI

Dün sabah saatlerinde mekân sahiplerinin getirdiği bir dalgıç, restoranın önünde, denize dökülen müşterilerin eşyalarını topladı. Cep telefonları, sigaralar, çakmaklar, makyaj malzemeleri ve kıyafetler denizden çıkartıldı. Dalgıç dakikalarca eşya aradı. Bu sırada meraklı bir kalabalık da dalgıcın çalışmasını izledi.

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RESTORANDAN TUHAF AÇIKLAMA: İNSAN SAĞLIĞINA ÖNEM VERİYORUZ





Olayın ardından mekândan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Danış Ethnic Restaurant’ta yaşanan talihsiz olayla ilgili üzülerek belirtiyoruz ki, mekânımızın sigara içilen ortak alanının çökmesi sonucu bir kaza meydana gelmiş ancak herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Markamızın önemle üzerinde durduğu insan sağlığı konusundaki hassasiyetinin bu elzem olayla zedelenmesinden büyük üzüntü duymaktayız. Bu talihsiz kazanın telafisi için kaza mağduru müşterilerimiz nezdinde elimizden geleni yapacağımızı hususunu kamuoyuna ve müşterilerimize duyururuz.”