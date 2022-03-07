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İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı! Tekvando şampiyonası için yola çıkmışlardı: 3 kişi hayatını kaybetti

#Eskişehir#Seyitgazi#Kaza

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde işçi servis otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Afyonkarahisar'daki tekvando şampiyonasına gittikleri belirtilen tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51), tekvandocu kızı Semanur Özsoy (20) ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan olduğu tespit edildi.

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Kaza, Eskişehir- Afyonkarahisar kara yolu 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Kırka Mahallesi'nden Eskişehir'e giden Ercan Aydın yönetimindeki 26 S 6055 plakalı işçi servis otobüsü ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 26 ABH 156 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı Tekvando şampiyonası için yola çıkmışlardı: 3 kişi hayatını kaybetti

BÖLGEYE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ

Kazada otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 1 kişi ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada kaza yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı da olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede şarampole devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

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İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı Tekvando şampiyonası için yola çıkmışlardı: 3 kişi hayatını kaybetti

ŞAMPİYONA İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Afyonkarahisar'daki tekvando şampiyonasına gittikleri belirtilen tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51), tekvandocu kızı Semanur Özsoy (20) ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan olduğu tespit edildi. Cenazeler, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan tekvandocu Talha Görkem Sarı'nın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı Tekvando şampiyonası için yola çıkmışlardı: 3 kişi hayatını kaybetti

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#Eskişehir#Seyitgazi#Kaza

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