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Gündem
Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

İş yerindeki uyuşturucuyu ’Çaylak’ ve ’Dünya’ buldu

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İş yerindeki uyuşturucuyu ’Çaylak’ ve ’Dünya’ buldu
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MERSİN’in Tarsus ilçesinde polisin baskın yaptığı bir iş yerinde özel eğitimli narkotik köpekleri 'Çaylak' ve 'Dünya' ile yapılan aramada, 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

İlçeye bağlı Kadelli Mahallesi’nde bir işletme sahibinin uyuşturucu madde temin ederek sattığını tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde arama köpekleri 'Çaylak' ve 'Dünya' ile arama yaptı. Aramada 1 kilo 650 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 5 aparat ele geçirildi. İsmi açıklanmayan iş yeri sahibi gözaltına alındı.

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