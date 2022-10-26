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İş başvurusunda 'etek' şartı: Avukattan cinsel saldırı

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#Etek#Cinsel Saldırı#Ankara
İş başvurusunda etek şartı: Avukattan cinsel saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 10:55

Ankara'nın Çankaya ilçesinde avukat Mehmet Teoman S.'nin (79) hukuk bürosuna iş başvurusunda bulunan avukat E.B.'ye 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada daha önce yanında çalışan avukat S.Ö. tanık olarak dinlendi. Avukat S.Ö., "Sanık, iş başvurusunda bulunan kadın avukatlardan işe başlamaları halinde etek giymelerini isterdi" dedi.

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Avukat E.B., 2 yıl önce iş görüşmesi için gittiği hukuk bürosunda avukat Mehmet Teoman S.'nin kalça ve göğüs bölgesine dokunup, taciz ettiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mehmet Teoman S. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçundan dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya E.B., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Teoman S. ise duruşmaya katılmadı.

'AVUKATLARDAN ETEK GİYMELERİNİ İSTERDİ'

Duruşmada sanık Mehmet Teoman S.'nin yanında daha önce çalışan avukat S.Ö. tanık olarak dinlendi. Avukat S.Ö., daha önce Mehmet Teoman S. ile aynı avukatlık bürosunda çalıştığını belirterek, "Sanık Mehmet Teoman S., mağdur E.B.'nin ailevi durumundan ve fiziksel yapısından bahsetmişti. Kendisi bürosunda çalışmak üzere avukat alacağında, beğenmezse görüşmeyi fazla uzatmazdı. İlgili kişiyi beğenirse, büroyu gezdirme bahanesiyle genelde fiziki temasta bulunur. Bir avukat hariç hep kadın avukat yanında çalışırdı. Sanık, iş başvurusunda bulunan kadın avukatlardan işe başlamaları halinde ETEK giymelerini isterdi ve gerekçe olarak da büronun ciddi bir iş yeri olduğunu söylerdi" dedi.

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AVUKAT KIZI TANIKLIK YAPTI

Sanık Mehmet Teoman S.'nin kızı avukat Neslihan S. de duruşmada tanık olarak dinlendi. Neslihan S., 2001-2006 yılları arasında ve 2015 yılında 9 ay babası ile birlikte çalıştığını belirterek, "Gerek çalıştığım dönemlerde gerekse gittiğim dönemlerde babamla ilgili cinsel taciz ya da cinsel saldırı olayları ile ilgili hiçbir duyumum olmadı. Babam şeker hastası olduğu için yürürken genelde başka kişilerin yardımına ihtiyaç duyar" dedi.

Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

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#Etek#Cinsel Saldırı#Ankara

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