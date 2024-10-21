×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Trafik#Kaza
İş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 09:28

İş adamı Ayberk Delen, Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada Delen’in yanı sıra diğer otomobilde bulunan yaralılardan Lütfiye Hira da hastanede yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Kaza, Erzurum - Erzincan kara yolu Akyazı mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çağrı D. idaresindeki otomobil ile Dursun H. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Dursun H.'nin yanı sıra R.H., Lütfiye Hira, S.D., Ayberk Delen ve A.N. ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kayserili iş adamı ve Delen Madenciliğin sahibi Ayberk Delen ile Lütfiye Hira yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti

Acı haberi duyuran Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli dostum, kardeşim, komşum, değerli iş adamı Ayberk Delen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin, başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!