İş adamı Sinan Urfalı kaza yaptı! Lüks otomobil kullanılamaz hale geldi

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göktürk yönüne doğru 34 S 9909 plakalı yaklaşık 10 milyon lira değerinde olan ultra lüks otomobil Ferrari ile seyreden ünlü iş adamı Sinan Urfalı (36), yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak nerelerde sürüklendikten sonra yol ortasında durdu. Kaza sonucu şoka giren Urfalı yara almadan kurtulurken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

10 MİLYONLUK ARAÇLA KAZA YAPTI, YARA ALMADI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Urfalı’nın ayakta kontrollerini yaptı. Sağlık ekipleri Urfalı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

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Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından Ferrari trafik çekicisi yardımıyla olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle ise otoyolda bir süre trafik yoğunluğu meydana geldi.



GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ, ALKOL MUAYENESİ ARAÇTA YAPILDI

Öte yandan kaza sonrası lüks bir araca binen Sinan Urfalı, güneşliği indirerek görüntü vermek istemedi. Alkol muayenesi araç içerisinden oturduğu esnada yapılan Urfalı ardından olay yerine gelen bir arkadaşının aracına bindi. Urfalı daha sonra hızlı bir şekilde olay yerinden ayrıldı.

EŞİ JET KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Diğer yandan Sinan Urfalı’nın eşi Burcu Gündoğar Urfalı, 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mina Başaran’ın bekarlığa veda partisi dönüşü İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding’e ait özel uçakta diğer 6 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmişti.