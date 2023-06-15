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İrem Nur’dan güzel haber

Güncelleme Tarihi:

#MANİSA#Turgutlu#Ümit - Ceyla Çakto
İrem Nur’dan güzel haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

MANİSA Turgutlu’da yaşayan Ümit - Ceyla Çakto çiftinin 2 yıl önce dünyaya gelen ilk çocukları İrem Nur, 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalandı.

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İrem Nur bebek için, 2021 yılının mayıs ayında yardım kampanyası başlatıldı. Valilik izni ile başlatılan kampanyaya başta Manisa olmak üzere Türkiye'nin her yerinden destek yağdı. Yaklaşık 18 ay sonra İrem Nur bebeğin tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Geçen yıl kasım ayında Dubai'ye götürülen İrem Nur bebeğe gen tedavisi ilacı uygulandı. Fizik tedavi süreci devam eden İrem Nur bebeğin sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor.

OTURUP KONUŞABİLİYOR

İrem Nur'un kaslarının güçlenmesinin ardından akranları ile koşup oynayacağı günü iple çektiğini belirten ve emeği geçen herkese teşekkür eden Ceyla Çakto, "Cihaza bağlıydı ve başını dahi kaldıramıyordu. Aldığı fizik tedavi ile gün geçtikçe güçleniyor. Artık oturabiliyor, şu an destekle ayakta duruyor. İnşallah yürüdüğü ve koştuğu günleri de göreceğiz" dedi.

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Anne Ceyla Çakto, İrem Nur bebeğin ‘Anne’ ve ‘Baba’ dediğini söyledi.

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#MANİSA#Turgutlu#Ümit - Ceyla Çakto

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