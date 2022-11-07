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Irak’ın kuzeyinden 4 acı haber... 'Sarı komutanım yaktın beni'

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#Irak#Şehit#Pençe-Şimşek
Irak’ın kuzeyinden 4 acı haber... Sarı komutanım yaktın beni
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:00

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız (24) ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner (23) şehit oldu. Akıncı Üs Bölgesi’ne açılan ateş sonucu da piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer şehit oldu.

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Patlamada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız’ın cenazesi, önce temmuzda evlendiği Kübra Nur Yıldız’ın oturduğu eve, ardından da babası Duran Yıldız’ın evine götürülüp helallik alındı. Ulu Cami’deki törende baba Duran Yıldız, oğlunun tabutuna sarılıp “Sarı komutanım, yaktın beni’’ diye gözyaşı döktü. Şehit Yıldız’ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra şehitlikte toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyinden 4 acı haber... Sarı komutanım yaktın beni

‘GİTME KUZUM’

Aynı bombayla şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner’in cenazesi ise Hatay’a götürüldü. Şehit Güner için ikindi vakti Kıyıgören Mahallesi’ndeki pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Nezahat Güner, Türk bayrağına sarılı tabutunu öpüp “Kınalı kuzum, beni bırakıp gitme” diye gözyaşı döktü. Güner’in cenazesi, kılınan namazının ardından top arabasıyla götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Irak’ın kuzeyinden 4 acı haber... Sarı komutanım yaktın beni

ÜSSE ATEŞ: 2 ŞEHİT, 2 YARALI

Irak’ın kuzeyinde Akıncı Üs Bölgesi’ne terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi soncu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk (21) ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer (23) şehit oldu. Saldırıda 2 askerin de yaralandığı duyuruldu. Şehit Mustafa Öztürk’ün şehadet haberi, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan baba Hasan ile anne Zeliha Öztürk gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen Öztürk bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Aynı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in acı haberi de Hatay’daki ailesine verildi. Şehit Esmer’in Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi’ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Esmer, bugün Altınözü ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

 

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#Irak#Şehit#Pençe-Şimşek

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