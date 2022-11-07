Irak’ın kuzeyinden 4 acı haber... 'Sarı komutanım yaktın beni'

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Patlamada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız’ın cenazesi, önce temmuzda evlendiği Kübra Nur Yıldız’ın oturduğu eve, ardından da babası Duran Yıldız’ın evine götürülüp helallik alındı. Ulu Cami’deki törende baba Duran Yıldız, oğlunun tabutuna sarılıp “Sarı komutanım, yaktın beni’’ diye gözyaşı döktü. Şehit Yıldız’ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra şehitlikte toprağa verildi.

‘GİTME KUZUM’

Aynı bombayla şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner’in cenazesi ise Hatay’a götürüldü. Şehit Güner için ikindi vakti Kıyıgören Mahallesi’ndeki pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Nezahat Güner, Türk bayrağına sarılı tabutunu öpüp “Kınalı kuzum, beni bırakıp gitme” diye gözyaşı döktü. Güner’in cenazesi, kılınan namazının ardından top arabasıyla götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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ÜSSE ATEŞ: 2 ŞEHİT, 2 YARALI

Irak’ın kuzeyinde Akıncı Üs Bölgesi’ne terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi soncu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk (21) ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer (23) şehit oldu. Saldırıda 2 askerin de yaralandığı duyuruldu. Şehit Mustafa Öztürk’ün şehadet haberi, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan baba Hasan ile anne Zeliha Öztürk gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen Öztürk bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Aynı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in acı haberi de Hatay’daki ailesine verildi. Şehit Esmer’in Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi’ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Esmer, bugün Altınözü ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.