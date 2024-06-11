İpek konuşmasın diye infaz edilmiş

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Adana’da 14 Şubat gecesi İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden Yaşar Bulut (20), kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi İpek Akgül’ü (19) öldürüp portakal bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri, Yumurtalık ilçesindeki bahçeye gidip çalışma başlattı. Bulut, cesedin gömüldüğü noktayı hatırlamayınca şüphelinin bahçeye gittiği kiralık otomobilin GPS takip cihazını incelemeye aldı. Akgül’ün gömüldüğü yerin koordinatlarını tespit eden polis, kadavra köpeği ‘Asena’ ile yapılan araştırmada, toprağa gömülü cesedi buldu.

‘BANA CEZAEVİNDE BAKACAKLARINI SÖYLEDİLER’

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinde, İpek Akgül’ün 11 Şubat’ta önce darp edilip kolunun ve kaburgalarının kırıldığı, ardından vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Akgül’ün cenazesi, Seyhan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polisin çalışmasında, İpek Akgül’ün öldürülmeden 3 gün önce İzmir’den gelip sosyal medyadan tanışıp buluştuğu E.A.’yı (22), evinde duş alırken tabancayla 3 yerinden vurup kaçtığı ortaya çıktı. Taburcu edildikten sonra ifadesine başvurulan E.A., “İnternette tanışıp yakınlaştık ve evimde buluştuk. Bir neden yokken duş aldığım sırada beni vurdu” dedi.

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Polis, Akgül’ün olay gecesi otomobilde Bulut ile yalnız olmadığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) tespit etti. İncelemede otomobildekilerin İpek’in eski sevgilisi Ahmet Albayrak (27) ve arkadaşı Mehmet Görgün (26) olduğu saptandı. Yeniden sorguya alınan gözaltındaki Yaşar Bulut, “Aslında ben kızı tanımıyorum. Yanımda İpek’in asıl sevgilisi Ahmet ve arkadaşı Mehmet vardı. Kızı öldürmemi istediler. Bana cezaevinde bakacaklarını söylediler” dedi. Cinayet dedektifleri, Ahmet Albayrak ile Mehmet Görgün’ün, aralarında husumet olan E.A.’yı öldürtmek istediği, tetikçi olarak da İpek Akgül’ü çağırdıklarını belirledi. E.A.’nın saldırıdan kurtulması üzerine planlarının ortaya çıkacağını anlayan şüphelilerin, Akgül’ü, “Polis seni arıyor. Seni saklayacağız” diye buluşup Bulut’a öldürttükleri belirtildi.

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SORGUDA BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Bu tespitler üzerine ekipler, Ahmet Albayrak ile Mehmet Görgün’ü, Çukurova ilçesindeki 2 ayrı apartman dairesine düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Yaşar Bulut’un ağabeyi Aziz Bulut (23) ise Seyhan ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler Ahmet Albayrak ile Mehmet Görgün, sorgularında birbirlerini suçlayıp E.A.’nın yaralanmasını ve İpek’in öldürülmesini azmettirenin kendisi olmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Yaşar Bulut ile ağabeyi Aziz Bulut, Ahmet Albayrak ve Mehmet Görgün tutuklandı.