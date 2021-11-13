İnternetten ulaşmak çok kolay! Durdurun bu satışı

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6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na göre ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasak. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, Siber Suçlar ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele olmak üzere üç daire aracılığıyla bu suçun oluşma ihtimaline karşı süreci izliyor, denetliyor.

KAPALI GÖNDERİYORUZ

Ancak hem yurtiçi hem de yurtdışı kökenli internet sitelerinden özelliklerine göre 700 liradan 3 bin liraya kadar fiyatlarla kılıç almak mümkün oluyor. Ünlü isimleri referansları içinde sayan bazı internet siteleri, “Biz Osmanlı kılıcı yapıyoruz, kılıcın imalatı, satışı yasak değil. Taşınması ve kullanımı yasak. Evinizde, ofisinizde bulundurmanız suç değil. Biz kılıçlarımızı kapalı gönderiyoruz, yani keskinleştirmeden. Ama bazı müşterilerimiz bunu kendileri bıçakçılara açtırabiliyorlar, biz ona karışamayız” bilgisini verdiler.





HIZLI KARGOYA DİKKAT

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Gümrük müşavirleri ise bu tür silah grubuna giren tüm ürünlerin ithalatının yasak olduğunu ancak hızlı kargo firmaları aracılığıyla gelen eşyanın kontrolünün çok fazla yapılmadığını belirttiler. Bir uzman müşavir, yapılması gerekenleri Hürriyet’e şöyle anlattı:

“Hızlı kargo firmalarıyla gelen eşyaların kontrolü sağlanmalı, X-Ray’den geçirilmeli. O kılıç X-Ray’den geçirilseydi tespit edilir ve el konulabilirdi. Oysa süreç şöyle işliyor; bir hızlı kargo firması Amerika’dan uçakla 100 kişinin siparişini getiriyor. Gelen eşyalar depoya alınıyor, firma özet beyan veriyor. Sonra denetime tabi tutulmadan şahsi eşya olarak vatandaşın kapısına kadar götürülüyor. Tabii bu kargo firmalarının suistimali değil, mevzuatta eksiklik var; denetime dair eksiklik var. Kargo firması özet beyan veriyor, bu beyanda eşyanın alıcısı satıcısı, eşyanın ağırlığı, kaç kap olduğu (kutu, sandık sayısı) gibi bilgiler isteniyor. Daha önceki yıllarda köpeklere oyuncak kemik içinden uyuşturucu bile çıkmıştı. O da hediyelik eşya statüsünde gelmişti. Bu kılıç da öyle gelmiş. Dolayısıyla buraların çok sıkı denetlenmesi lazım. Şahıs gibi getirip yurtiçinde ticari olarak satanlar bile var ki bu durumda devletin vergi kaybı da cabası.”





SİBER MAHKEME KURULMALI

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Genç bir kadının ölümüne neden olan bu olayın milat kabul edilerek önlem alınmasını isteyen uzmanlar ise önerilerini Hürriyet’e şöyle sıraladılar:

SUÇÜSTÜ YAPILSIN

* Prof. Hamit Hancı (Adli Bilimciler Derneği Başkanı): Siber polisin kaçakçılık, uyuşturucu, çocuk pornosu, kara para, satışı yasak eşya ticareti gibi internet üzerinden daha çok işlenen tüm suçları, önleyici polislik gibi suç oluşmadan tespit etmesi gerekir. Bunu tespit ettiğinde, raporunu anlayacak ve anında işleme koyacak, bu internet sitelerine erişim engeli koyacak siber mahkemeler kurulmalı. Siber polis, suç unsuru taşıyan uyuşturucu, kimyasal, alet, silah, eşya satışını tespit ederek bu alanda uzman hâkim ve savcıları bulunan siber mahkemelere bildirimde bulunmalı, bu mahkemeler de vakit kaybetmeksizin harekete geçmeli. Böyle bir durumda internetten satılan Samuray kılıç, siber polis tarafından tespit edilir, siber mahkemece internet sitesine erişim yasağı konulur; sitenin menşei ülke de uyarılırdı. Örneğin çocukları intihara sürükleyen mavi balina, siber polisin görev alanına girer. ABD, 10 dolar bir yerden bir yere gitse onu takip eder. Çünkü kara para aklamanın en kolay yolu internet üzerindendir, bunun takibi de yine siber polisin görevine girer. Samuray kılıcı, sustalı, silah, yasak her türlü şeyin satışını siber polis incelesin. Yasak neyin satışı yapılıyorsa suç üstü yapsın.

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DİZİLERE DİKKAT

* Muazzez Yılmaz (İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat): Failin ifadesinden yola çıkılarak, hem sosyolojik (diziler, televizyon programlarının etkisi) hem de psikolojik ve hukuki boyutları enine boyuna irdelenmeli. Sadece yasa çıkarmakla olmuyor. Bunların satışını yasakladığınız gibi etkili şekilde harekete geçip uygulanmasının da sağlanması gerekiyor.