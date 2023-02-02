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İnsanlığını camdan attı

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#Bebek#Sevara Bahramova#Hamile
İnsanlığını camdan attı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

Türkmenistanlı Sevara Bahramova, yeni doğan bebeğini 4. kattan atarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan Sevara Bahramova, “Bebek ölü doğdu. Korkup poşete koyarak aşağı attım” dedi.

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İstanbul Bahçelievler’de Türkmenistanlı Sevara Bahramova, bundan 15 gün önce bir ailenin yanında ev işlerini yapmak için işe başlamıştı. Kendisi gibi Türkmenistanlı bir kişiden hamile kalmıştı. Kilolu halini soran ev sahiplerine geçiştiren cevaplar veriyordu. Bahramova, salı gecesi çalıştığı evde doğum yaptı. Daha sonra da doğurduğu bebeği bir poşete koyarak 4. kattaki evin penceresinden aşağı attı. Öğle saatlerinde de bebeği poşet içinde görenler polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Bebeğin öldüğü belirlendi. 

BEBEK ÖLÜ DOĞDU’

Gözaltına alınan ve sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan Bahramova ifadesinde “Hamile olduğumu bilmiyordum. Birden ağrılarım başladı. Doğum yaptım. Bebek ölü doğdu. Ben de korkup poşet içine koyarak aşağı bıraktım” dedi.  

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#Bebek#Sevara Bahramova#Hamile

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