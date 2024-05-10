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İnşaatta insan iskeleti bulundu

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#İskelet#İnşaat#Konya
İnşaatta insan iskeleti bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 17:00

Konya’da 2 yıldır faaliyetleri durdurulmuş bir inşaatta insan iskeleti bulundu.

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Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır davalık olan ve faaliyetleri durdurulmuş inşaata malzeme toplamak için gelen işçiler inşaatın 11. katında insan iskeleti buldu. İşçiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından insan iskeleti otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kıyafetlerinden erkek olduğu değerlendirilen iskeletin kime ait olduğu ve ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#İskelet#İnşaat#Konya

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