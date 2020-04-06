İngiltere'de Tarihi Ve Gezilecek Yerler Listesi

Avrupa’nın batısında Büyük Britanya adasında bulunan İngiltere, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biridir. Eşsiz tarihi, etkileyici şehirleri, zengin kültürü ve geleneksel yapısı ile oldukça ilgi gören bir ülke.

İngiltere'de Tarihi Yerler Listesi

Tower of London (Londra Kulesi): İngiltere’nin en önemli tarihi yapılarının başında gelir. Londra kulesi, 1078 yılında William tarafından inşa ettirilmiştir. Londra kulesi, kraliyet ordusuna ait görseller ile turistlerin ilgisini çeken kral yolu sergisine de ev sahipliği yapmaktadır. Kule 72 bin metrekare alana sahiptir. Tarihte saray, gözlemevi, cezaevi olarak kullanılmıştır.

Windsor Castle (Windsor Sarayı): Saray, İngiliz Kraliyet ailesi için yazlık yerleşke görevini üstlenmiştir. Saray çevresinde dünyanın en eski kalelerinden biri olan Windsor kalesi bulunur. Bu kale iki görkemli avlu çevresinde inşa edilmiştir. Kalede kraliyet bayrağının dalgalanması kalenin ziyarete kapalı olduğunu ifade etmektedir. Kaleyi ziyaret esnasında muhafızların nöbet değişimi ilgi ile izlenmektedir.

Canterbury Cathedral (Canterbury Katedrali): İsmini aldığı tarihi şehrin merkezinde bulunur. Dünya Mirasında yer alan site alanlarından biridir. Katedral, İngiliz Hristiyanlığı için son derece önemli bir konuma sahiptir.

Stonehenge: İngiltere’nin en tanınmış antik kentidir. Dünyanın en popüler turizm merkezleri arasında yer alır. Salisbury Ovası’nın sadece on mil kuzeyinde bulunur. Dünyanın en önemli prehistorik sitelerinden biri olarak geride yazılı belge bırakmayan bir kültür tarafından oluşturulduğu yalnızca bilinmektedir.

İngiltere’de Gezilecek Yerler Listesi

İngiltere’de gezilip görülmesi gereken birçok yer vardır. Bu açıdan farklı alternatifler sunan bir ülkedir. Tavsiye edilen başlıca gezilecek yerlerden biri Bath kentidir. Küçük ve tarihi bir kent olan Bath, muhteşem Roma kaplıcalarına ve Royal Crescent’te bulunan bal renkli Gürcü şehir evleri ile ilgi çekici özel tarihi ve mimari özelliklere haiz bir yer. Avon vadisi ve Mendip tepeleri de hoş bir manzara sunmaktadır.

Yorkshire, İngiltere’nin gözde Durham, Beverley, York gibi kasaba ve şehirlerini içeriyor. Gezilmek gereken bir yer. Yarı ahşap ev ve dükkanları, Ortaçağ’dan kalma belediye binaları, kiliseleri, romantik sokakları ile etkileyici bir ambiyansa sahip. Kuzey York kırları da doğal güzellikleri ile turistlerin keşfini bekliyor. Cambridge bir başka önemli gezilecek yer. Günübirlik geziler için son derece elverişli. Tanınmış tarihi üniversitesi ile de değerli bir eğitim merkezi. Halk fuarları ve yaz festivalleri ile binlerce insanı bünyesinde topluyor.

İngiltere'de Ulaşım

İngiltere özellikle Londra'da ulaşım oldukça gelişmiştir. Ulaşım ağı geniştir. Londra'da metro, otobüs, tren, bisiklet veya tur otobüsleri kullanılarak rahatlıkla seyahat edilebilmektedir.