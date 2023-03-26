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İnce 100 bini geçti

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#Muharrem İnce#İmza#Cumhurbaşkanı Adayı
İnce 100 bini geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 07:00

Memleket Partisi Lideri İnce, dün 100 bin imzayı geçerek, seçmenlerin teklifi ile Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçmenler tarafından aday gösterilmek için gereken 100 bin imzaya ulaşan ilk isim olmasının ardından Twitter’dan, “Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza TAMAM” dedi. İnce basın toplantısında da, engellemeler ile karşılaştıklarını iddia ederek, “Sahte evraklar düzenlediler. Baktılar ki toplanıyor bu sefer başka bir sahtekarlık yaptılar. İmzalar toplandı, sandık kuruluna gitmenize gerek yok diye mesajlar attılar. Ama çocuklar helal olsun size. Çok güzel direndik” dedi. İnce, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşeceği iddialarına “Benimle bir ilişki kuran olmadı. Görüşme talebi de olmadı, nokta” diye konuştu. 

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#Muharrem İnce#İmza#Cumhurbaşkanı Adayı

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