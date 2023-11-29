İmparator Traian Çeşme ile buluştu

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Denizli'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan İmparator Traian’ın heykeli Anıtsal Çeşme ile buluşturuldu. 2019 yılında Stadyum Caddesi'ndeki kazılarda MS 98 ve 117 yılları arasında Roma'nın imparatoru olan Traian'ın heykel parçaları bulundu. Arkeologları çok heyecanlandıran buluş sırasında 356 parça halindeki heykel, titiz bir çalışma ile birleştirildi. Tamamlandıktan sonra 3 metre boyunda olan İmparator Traian heykeli, dünyada şimdiye kadar bulunan imparator heykelleri arasında özellikleri açısından en önemlilerinden biri olarak kaydedildi.

YILLAR SONRA GERÇEK YERİNDE

Stadyum Caddesi'nin batı portiğinin güney ucunda 2 yıl önce başlayan kazı çalışmalarında ise MS 494 yılında meydana gelen depremde yıkılan ve İmparator Traian tarafından yaptırılan Anıtsal Çeşme'ye ait diğer kalıntılar bulundu. 2 yıl boyunca büyük bir titizlikle süren kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında çeşme, orijinal şekli ile ayağa kaldırıldı. 11 metre genişliğinde, 9 metre yüksekliğinde, içinde havuz bulunan Anıtsal Çeşme'ye, İmparator Traian'ın heykeli de yerleştirildi.

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YÜZDE 70’İ ORİJİNAL PARÇALAR İLE YAPILDI

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 20 yıldır antik kentte kazı yaptıklarını, ortaya çıkarılan Anıtsal Çeşme'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Şimşek “Laodikya, ülkemizin en önemli kazılarının başında geliyor. 2015 yılında Su Yasası'nı bulmuştuk. Ardından Anıtsal Çeşme kalıntıları içinde İmparator Traian'ın heykel parçalarını bulup, titizlikle birleştirdik. Anıtsal Çeşme'nin restorasyonu tamamlandıktan sonra devasa imparator heykelini orijinal yerine koyduk. Bunu yüzde 70 orijinal parçaları ile yaptık. Böylece İmparator Traian, 1910 yıl önce yapıldığı orijinal yerine konulmuş oldu. Traian Anıtsal Çeşmesi apsidal havuzu ile ayağa kaldırılan Anadolu'daki tek örnek olup, dünyada da eşi ve benzeri yoktur. Çeşmenin açıldığını duyan yerli ve yabancılar, ziyarete gelmeye başladı” dedi.

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SU YASASI’NI ONAYLAYAN İMPARATOR

1 metre boyunda, 90 santimetre genişliğindeki mermer blok üzerinde 30 satırlık ‘Grekçe’ yazılı Su Yasası’nı imparator Traian tarafından onaylandığı tespit edildi. İmparator Traian’ın portresini yansıtan heykelin göğüs bölümündeki zırhta, dünyaya hâkimiyeti sembolize eden Zeus’un yıldırımları bulunuyor. İmparatorun düşmanlarına karşı korkutucu yanını gösteren Medusa başı, güzel sanatları koruduğunu gösteren karşılıklı 2 grifon, antik kente 20 kilometre uzaklıktaki Başkarcı Dağı’ndan getirilen su ile dolu testi, sağlık yönüyle haşhaş kapsülleri, heykelin bolluk ve bereketi simgeleyen imgelerini oluşturuyor. Ayrıca İmparator Traian’ın yanında diz çökmüş şekilde, elleri arkadan bağlı, savaşlarda fethettiği ülkeleri simgeleyen esiri de bulunuyor.