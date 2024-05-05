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İMO’dan teleferik kazası raporu: İnşaat mühendisliği hizmeti alınmamış

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#Antalya#Konyaaltı#Teleferik Kazası
İMO’dan teleferik kazası raporu: İnşaat mühendisliği hizmeti alınmamış
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nden bir ekip, teleferik kazasının olduğu bölgede inceleme yaptı. Raporda sistemin proje, imalat ve montaj aşamalarında inşaat mühendisliği hizmetinin alınmadığı vurgulandı.

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ANTALYA Konyaaltı’nda 12 Nisan günü meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı, mahsur kalan 174 kişinin ise 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de olduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Kazanın ardından hazırlanan ön inceleme raporunda bakım, onarım ve denetimde eksikliklerin olduğu ifade edilmişti. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanlığı, savcılığın kaza yerindeki çalışmasının bittiği tarih olan 19 Nisan günü inceleme yapmak üzere mühendislerden oluşan teknik bir ekibi görevlendirdi.

Taşıyıcı elemanlar üzerine yapılan inceleme sonucunu teknik ekipte yer alan inşaat mühendisi Sadullah Kabakuşak paylaştı. Kabakuşak, “Yıkılan 5 No’lu direk mühendislik çizimleri STM Sistem Teleferik Montajı AŞ antetlidir. Çizen, kontrol eden kişinin unvanı, oda sicil numarası ve ıslak imzası yoktur. Projelerin hangi şartnamelere göre yapıldığına ilişkin bir kayıt yoktur” ifadelerini kullandı.

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İMO’dan teleferik kazası raporu: İnşaat mühendisliği hizmeti alınmamış

‘PROJESİZLİKTEN KAYNAKLI’

Kabakuşak, “Tesisin projelendirme, imalat, montaj, kabul aşamalarının herhangi birinde bu şartnameye referans verilmemektedir. Yıkılmış direklerin projelendirme aşamasında inşaat mühendisliği hizmeti almadığı açıkça görülmektedir. Kazanın projesizlikten kaynaklı bir yetersizlik olduğu düşünülmüştür” dedi.

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#Antalya#Konyaaltı#Teleferik Kazası

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