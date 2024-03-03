İmamoğlu’ndan Kurum’a Gazze cevabı

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Esnafı ziyaret eden, pazarda vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, yaptığı mitingde Murat Kurum’u şu sözlerle eleştirdi:

‘SALI GÜNÜ BEKLİYORUM’

‘31 Mart’ta Gazze’deki mazlumlar sevinecek. Ben kazanırsam Gazze’ye yardım edeceğim’ dedi. Farkında değil. Hükümeti eleştiriyor. Cumhurbaşkanı’nı eleştiriyor. Koca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Gazze’ye yardım edemedi, o gelince edecekmiş. Sayın adaya yeni bir davette bulunuyorum. 5 Mart Salı günü, yani iki gün sonra, sabah 11.30’da seni Sultangazi’deki tesislerimize, lojistik sahaya davet ediyorum. Gel orada İstanbulluların yardımlarını hep beraber Gazze’ye yollayalım. Çekinme gel.”

