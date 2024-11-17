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İmamoğlu’ndan Ahmet Türk’e ziyaret

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#Ekrem İmamoğlu#Ahmet Türk#TBB
İmamoğlu’ndan Ahmet Türk’e ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk’ü Mardin’de ziyaret etti.

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İmamoğlu ile beraberindeki heyet, Ahmet Türk’le Derik ilçesindeki evinde bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, “Sayın Başkanımız, bizi ziyaret etmek üzere Mardin’e geldiler. Gelişleri, bizleri ziyaret etmeleri büyük bir onur. Tabii ki Türkiye’deki gelişmeleri hepimiz dikkatle izliyoruz. Kayyum siyasetiyle bu ülkenin demokrasiye kavuşmasına imkân yok, olanak yok. Gönül isterdi ki barışçıl, kucaklayıcı bir sürecin gelişmesidir. Şunu da ifade etmek istiyorum; burası evimdir, herkese açıktır” dedi.

KOLTUK SEVDASI DEĞİL

Ekrem İmamoğlu da özetle şöyle konuştu: “Burada gururla, daha güçlü bir demokrasiyi, daha güçlü bir birlikteliği anlatacağımız yerde, bugün burada gerçekten Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak büyük bir mahcubiyetle kayyumu konuşuyoruz ve kayyuma karşı duruşumuzu, direncimizi, milletimizin seçme ve seçilme hakkının varlığını konuşuyoruz. Bu gerçekten üzüntü verici bir durumdur, başımızı öne eğen bir durumdur, bizi mahcup eden bir durumdur. İşte bütün bunlardan sıyrılmak adına bugün bir dayanışma içerisindeyiz. Burada bulunan hiçbir mevkidaşım, bir koltuk sevdası uğruna burada değildir. Tam aksine her birimiz bu ülkenin iyiliği, bu memleketin birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü, bu güzel vatanın, bu cennet vatanın, her ferdine zenginlik yaşatmasını, hür ve özgür olmasını, her bebeğin, her çocuğun güvende olduğu bir memleketin varlığı bizim önceliğimizdir.”

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#Ekrem İmamoğlu#Ahmet Türk#TBB

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