İmamoğlu mazbatasını aldı

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu İstanbul’da seçim sonuçları kesinleşince, dün mazbatasını almak için İstanbul Adalet Sarayı’nın içinde bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu’na gitti. İmamoğlu mazbatasını alarak ikinci döneminde görevine başlamış oldu. Ekrem İmamoğlu kendisine destek vermek için Çağlayan Meydanı’nda toplanan vatandaşlara da teşekkür konuşması yaptı. İmamoğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:

SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ

“Benim için çok özel bir an. Bu anı ikinci kez yaşıyoruz. Çok mutluyum, onurluyum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Hem mazbata sürecine dair hem mazbatanın anlamına dair hem şehre olan sorumluluklarına dair... Bu bağlamda bugün burada şehrimize yakışan, İstanbul gibi kadim bir kentin seçim sonrasına değer katan bir ortamın hazırlanmasına teşekkür ediyorum. Müteşekkiriz. Aynı zamanda 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata. Değeri sorumluluğu çok büyük.

Haberin Devamı

HALK İÇİN KULLANACAĞIM

Hayata dair bütün unsurlarıyla çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuzdur. Tüm şehrin yetenekli insanlarından faydalanmanın yöntemlerini yukarı taşımak istiyoruz. Demokratik tercihlerini kullanan herkese teşekkür ederim. Yine halkın parasını halk için kullanarak, bu şehrin çocukları mutlu olsun diye çok çalışacağıma söz veriyorum. İstanbul’un buluşma yerlerinde, parklarında insanlar kardeşliği hissedecek ve bu şehirden keyif alacak. Önümüzdeki 5 yılda İstanbul’u dünyaya örnek bir şehir haline getireceğiz.”