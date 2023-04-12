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İmamı bıçaklayan Türk çıktı

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#ABD#İmam#Paterson
İmamı bıçaklayan Türk çıktı
Razi CANİKLİGİL
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 07:00

ABD’de ‘Türk kasabası’ olarak bilinen Paterson’da namaz sırasında imamı bıçaklayan saldırgan Türk çıktı. İstanbul doğumlu şüpheli, mahkemede tercüman aracılığıyla Türkçe ifade verdi. Olayı da bir Türk savcı soruştururken, kentin geçen yıl görevden alınan polis müdürü ABD’deki ilk Türk polis şefi olmuştu.

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ABD’nin New Jersey eyaletinin Paterson kentindeki Ömer Camisi’nin imamı Sayed El-Nakib, 9 Nisan Pazar günü sabah namazını kıldırırken secdeye gittiği esnada cemaat arasından fırlayan bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Kaçmaya çalışırken cemaat tarafından yakalanan zanlının İstanbul doğumlu, 32 yaşındaki Şerif Zorba olduğu belirlendi. Güvenlik kamerasına net olarak yansıyan o anlarda saldırgan, secde halindeki cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı 65 yaşındaki imamın sırtına sapladı. Ciğerlerinde iki bıçak yarası tespit edilen imam El-Nakib’in hastanede tedavisi sürüyor.

İmamı bıçaklayan Türk çıktı

Ömer Camisi’nin imamı Sayed El-Nakib, sabah namazını kıldırırken bıçaklandı.

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TERCÜMANLA İFADE VERDİ

ABD’ye kısa süre önce geldiği anlaşılan Zorba, önceki gün ilk duruşmasına Türk tercüman aracılığıyla, tutuklu bulunduğu ilçe hapishanesinden video bağlantı yöntemiyle katıldı. Zorba, video kayıtlarına rağmen “adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasını reddetti. Bu arada yerel basın Zorba’nın Ramazan’ın başından beri Ömer Camisi yerine kentteki Mevlana Camisi’ne gittiğini yazdı. O caminin başkanı Hasan Ören, “15 gündür camimize geliyordu, normaldi. Gelir, dua eder ve giderdi” diye konuştu. Cezaevinde tutulan Zorba, yarın bir kez daha hâkim karşısına çıkacak.

İmamı bıçaklayan Türk çıktı

(solda) Bülent Can - (sağda) İbrahim Bayçora

SAVCI DA ESKİ POLİS ŞEFİ DE TÜRK

150 bin nüfuslu kentte 30 bin kadar Müslüman yaşıyor. Paterson, yoğun göçmen nüfusundan ötürü “Türk kasabası” olarak da biliniyor. Olayı soruşturan Türk asıllı kıdemli savcı yardımcısı Bülent Can, motivasyonu araştırılan Zorba’nın en fazla 26 yıl hapis cezası alabileceğini söyledi. Bu arada Şubat 2020’de Türk asıllı İbrahim Bayçora, Paterson kentine emniyet müdürü olarak atanmış, ABD’de bu göreve getirilen ilk Türk olmuştu. Bayçora, yaklaşık 30 ay sürdürdüğü görevinden Eylül 2022’de alınmıştı.

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#ABD#İmam#Paterson

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