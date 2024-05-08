İlk grup toplantısında yeni anayasa tepkisi

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İİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis’teki grup toplantısında özetle şunları söyledi: “İYİ Parti’nin kurucu iradesi, tek adam rejimine ve onun anayasal çerçevesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı demokrasi ve hukuk mücadelesi verenlerin iradesidir.

İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen fanilerin ihtiraslarını millete dayatma rejimini yerleşik hale getirecek, bunu ılımlı gösterecek ve meşrulaştıracak hiçbir pazarlığın, hiçbir hesabın içinde olmayacaktır. Emeklinin evinde tencere kaynamıyorken, memuru, işçisi ek hesaptan para çekip evine ekmek götürmeye, kredi kartının asgari borcunu da başka bir kredi kartından ödemeye çalışırken, öğrencisi KYK bursuyla hayatta kalma mücadelesi verirken yeni anayasadan bahsediyoruz.

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EKMEK BULAMIYORSANIZ ANAYASA YİYİN DEMEK

Ekmeksiz bir millete ‘yeni anayasa demek’ ancak besle iştigaldir. ‘Ekmek bulamıyorsanız anayasa yiyin’ demektir. Yeni anayasa tartışmalarının iktidar tarafından Türkiye’nin gündemine getirilmesindeki amaç son derece açıktır. 2017 yılında anayasa değişikliğini bahane ederek Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açan Adalet ve Kalkınma Partisi, şimdi yeni bir anayasa değişikliği ile bu süreci 2028 seçimlerine taşımak istemektedir. Erdoğan’ın şahsi siyasi kariyerine hizmet etmek amacıyla anayasa değişikliği senaryosuna bir figüran aranıyorsa İYİ Parti böyle bir senaryonun içinde olmayacaktır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasası’nın ilk dört maddesine, Cumhuriyet’in temel ilkelerine, Anayasa’nın 66. Maddesi’ne, yani ‘Türklüğe’ dokunmaya kalkarsanız karşınızda yine İYİ Parti’yi bulacaksınız.

İDDİANAME DEĞİL ÇAMUR BELGESİ

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı rahmetli Sinan Ateş cinayetinin iddianamesi tamamlandı ve mahkemeye sunuldu. Bu sözde iddianame hukuk tarihine kara bir leke olarak kazınacaktır. Bu bir iddianame değil, hukuk tarihimizin adeta çamur belgesidir. İddianame diye geçen hatır senedini Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi maalesef kabul etmiştir. Suçluları koruyan iddianamelerle en fazla adaletin gecikmesini sağlayabilirsiniz.”

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KÜSKÜNLERE ÇAĞRI GELİN SARILALIM

- MÜSAVAT Dervişoğlu, konuşmasında küskünlere de şöyle seslendi: “Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yedi yıllık siyasi hareketimizin içerisinde büyük mücadeleler vermiş, şu ya da bu sebeple partimizle yollarını ayırmış ama bizlerle olan gönül ve ülkü bağını asla kaybetmemiş dava ve yol arkadaşlarıma sesleniyorum. İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin tüm yaraları birbirimize sarılarak saralım, gelin küskünlükleri sonlandıralım ve mücadelemize her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edelim. Sadece kapılarımız değil, gönüllerimiz ve kollarımızda ardına kadar açıktır. İYİ Parti, milliyetçidir, demokrattır ve kalkınmacıdır.”

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İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, dün ilk kez partisinin TBMM grup toplantısına genel başkan sıfatıyla katıldı. Dervişoğlu, salona geldiğinde ve kürsüye çıkarken kendisini alkışlayan partilileri selamladı.