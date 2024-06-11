İliç'teki heyelanda ölen işçilerden Mehmet Kazar ve Hüseyin Kara, son yolculuğuna uğurlandı

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İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait altın madeni sahasında, 13 Şubat'ta meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 9 işçiden Mehmet Kazar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Kazar'ın cenazesi, dün memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesine getirildi. Bugün Esenli köyünde düzenlenen cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sumbas Kaymakamı Furkan Taşkıran, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kadirli Müftüsü Cafer Erol'un kıldırdığı namazın ardından Kazar'ın cenazesi, Esenler köyü mezarlığında toprağa verildi.

İLİÇ'TEKİ HEYELANDA ÖLEN İŞÇİLERDEN HÜSEYİN KARA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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İliç’te maden ocağında 13 Şubat’ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden Hüseyin Kara’nın cenazesi dün Erzincan’da düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas’ın Gürün ilçesine getirilerek hastanenin morguna konuldu. Yakınları tarafından alınan Kara’nın cenazesi, Tepecik köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Kara’nın yakınları, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Kara, köy mezarlığında toprağa verildi.