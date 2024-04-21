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İliç’te hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

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#Erzincan#İliç#Adnan Keklik
İliç’te hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’e ait altın madeni sahasında, 13 Şubat’ta meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 9 işçiden Adnan Keklik’in cansız bedenine geçtiğimiz gün ulaşılmıştı. Evli ve 2 çocuk babası olan Adnan Keklik dün de son yolculuğuna uğurlandı.

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Keklik için İliç Yusuf Demir Camisi’nde tören düzenlendi. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Keklik Ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Adnan Keklik’in cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere ilçe mezarlığına götürüldü.

İliç’te hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Bakanlar Alparslan Bayraktar ile Vedat Işıkhan daha sonra Adnan Keklik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Bayraktar, Adnan Keklik’in ağabeyi Ethem Keklik’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştürdü. Erdoğan, Keklik Ailesi’ne taziye dileklerini iletti.  

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#Erzincan#İliç#Adnan Keklik

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