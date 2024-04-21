İliç’te hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

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Keklik için İliç Yusuf Demir Camisi’nde tören düzenlendi. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Keklik Ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Adnan Keklik’in cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere ilçe mezarlığına götürüldü.

Bakanlar Alparslan Bayraktar ile Vedat Işıkhan daha sonra Adnan Keklik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Bayraktar, Adnan Keklik’in ağabeyi Ethem Keklik’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştürdü. Erdoğan, Keklik Ailesi’ne taziye dileklerini iletti.