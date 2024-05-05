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İliç’te 2 işçiye daha ulaşıldı

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#ERZİNCAN#İliç#İşçi Cenazeleri
İliç’te 2 işçiye daha ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

ERZİNCAN’ın İliç ilçesinde, 13 Şubat’ta Çöpler Altın Madeni sahasında siyanürlü liç yığının göçmesi sonucu toprak altında kalan dokuz işçiden Ramazan Çimen ve Kenan Öz’ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Erzincan İliç’te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.  Evli ve 3 çocuk babası olan Ramazan Çimen ile evli ve 2 çocuk babası olan Kenan Öz için dün cenaze töreni düzenlendi. İliç ilçesindeki Yusuf Ziya Demir Camisi’nde öğlen kılınan cenaze namazına protokol, Çimen ve Öz’ün ailesi, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Erzincan Müftüsü Muharrem Gül’ün kıldırdığı cenaze namazı sonrası Çimen ve Öz’ün cenazeleri ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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Faciada toprak altında kalan 9 işçiden Ramazan Çimen ve Kenan Öz ile birlikte 4 işçinin cansız bedenine ulaşılmış oldu. Çok sayıda iş makinesi ve personelin katıldığı aramalarda ilk olarak 5 Nisan’da Uğur Yıldız’ın, 19 Nisan’da Adnan Keklik’in cenazesi bulunmuştu. Halen toprak altında olan 5 işçiye ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

 

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#ERZİNCAN#İliç#İşçi Cenazeleri

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