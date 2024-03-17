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İliç maden faciasında işçilerin pikabı bulundu

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#Erzincan#İliç#Anagold Madencilik
İliç maden faciasında işçilerin pikabı bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

Erzincan İliç’te Anagold Madencilik’e ait maden sahasında milyonlarca metreküp toprak sel olup akmış, 9 işçi altında kalmıştı. Dün yürütülen çalışmalarda toprak altında işçilere ait içi boş pikap bulundu.

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ERZİNCAN İliç’te 13 Şubat’ta Anagold Madencilik’in altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası’nda çıkarılıp istiflenen toprak kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan nehir gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Kayıp işçilerden 6’sının bölgedeki dere yatağına kayan toprak kütlesinin altında, 3’ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Maden ocağı sahasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları bir haftanın sonunda heyelan riski nedeniyle durduruldu.

İliç maden faciasında işçilerin pikabı bulundu

8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

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9 işçiyi yutan milyonlarca metreküplük toprağın taşınması için yürütülen çalışmalarda dün sabah saatlerinde liç alanında pikap bulundu. Hurdaya dönen 24 BC 616 plakalı pikapta yapılan incelemede, içinin boş olduğu belirlendi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın faciaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada 8 kişi tutuklanmış, şirketin yönetim kurulu başkanı C.D. ile A.R.K. ve M.T.A. adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.   

 

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#Erzincan#İliç#Anagold Madencilik

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