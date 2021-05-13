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GeriGündem İletişim Başkanı Altun: 'Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı'
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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 23:47 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun: 'Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı'

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İletişim Başkanı Altun: 'Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı. Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir. İçişleri Bakanımız demokratik Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır."

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