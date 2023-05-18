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İkinci otopsi yapılamıyor! Gabon Büyükelçiliği masrafı karşılamıyor

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#Gabon#Tren#Karabük
İkinci otopsi yapılamıyor Gabon Büyükelçiliği masrafı karşılamıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

Filyos Çayı’nda ölü bulunan Dina’nın ailesi, 2’nci kez otopsi yapılması için gereken 6 bin dolarlık tutarı Gabon Büyükelçiliği’nden talep etti. Elçilik, ailenin talebine olumsuz yanıt verdi. Aile, kızı için 2’nci kez otopsi yaptıramadı. Avukat Kerim Bahadır Şeker, duruma tepki gösterdi. Avukat Kerim Bahadır Şeker, yapılan otopsi raporunun yeterli olmadığını, yanlışlıklarla dolu olduğunu söyledi.

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Karabük’te Filyos Çayı’nda 26 Mart'ta, sefer yapan tren makinistinin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çayda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedenini bulmuştu. Şüpheli ölümün ardından polis, soruşturmada 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişiyi gözaltına almıştı. 4 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Dursun Acar ise tutuklanmıştı. Genç kızın ölümü hâlâ aydınlatılamadı. Dina'nın cesedi soğutma yetersizliği sebebiyle Karabük'ten İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aileyle birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gelen Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve ailenin avukatı olan Kerim Bahadır Şeker, ikinci kez otopsi raporu alınması gerektiğini belirtti. Gabon’dan Türkiye’ye gelen Dina'nın anne ve babası, 2’nci kez otopsi yapılması için gereken 6 bin dolarlık tutarı avukat aracılığıyla Gabon Büyükelçiliğinden talep etti. Elçilik, ailenin talebine olumsuz yanıt verdi. Maddi durumu kötü olan aile, kızı için 2’nci kez otopsi yaptıramadı.

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İkinci otopsi yapılamıyor Gabon Büyükelçiliği masrafı karşılamıyor

Kerim Bahadır Şeker

YARI YOLDA BIRAKILMAMALI

Yeniden otopsi yapılması için başta Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nden onay aldıklarını söyleyen Kerim Bahadır Şeker, “Raporun hazırlanmasına istinaden bize verilen 6 bin dolarlık Adli Tıp raporu mütalaasını rakam olarak Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği duyduktan sonra ‘Raporu hazırlatmayacağız’ dediler. Maalesef ilk günden bugüne kadar 17 yaşında bir kız çocuğun maruz kaldığı zorbalığı aydınlatmak için elimizden geleni yapacak olsak da gerçekleştirilen bu davranış, bu umursamazlık 6 bin doların bir vatandaşından daha değerli olup olmadığına dair kafamızda soru işaretleri bırakıyor” dedi.
Hukukun farklı bir ülkede hayatını kaybeden bir kız çocuk için tecelli etmesini amaçladıklarını belirten Şeker, “Hiçbir devletin hiçbir vatandaşını 6 bin dolar gibi akla fikre mantığa aykırı olmayacak bir rakam için özellikle bir Adli Tıp mütalaası raporu için yarı yolda bırakmaması gerekiyor” diye konuştu.

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#Gabon#Tren#Karabük

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