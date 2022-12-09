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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı

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#Manisa#Kaza#Ölü
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2si çocuk 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 21:49

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Kula-Eşme karayolu tabak yokuşu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşme'den Kula istikametine seyir halinde olan Bayram Delibay (68) idaresindeki 20 AF 228 plakalı Uno marka otomobil ile, karşı yönden gelen Yasin Dönmez (24) idaresindeki 45 AEU 715 plakalı Kartal marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 20 AF 228 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Adem Şentürk (41) sıkışarak ağır yaralanırken, sürücü Bayram Delibay (68) ile 45 AEU 715 plakalı otomobil sürücüsü Yasin Dönmez (24) ve yolcu olarak bulunan Rukiye Akıncı (27), Salih Kerim Akıncı (6) ve 9 aylık Miraç Akıncı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Adem Şentürk itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, diğer yaralılar da olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Şentürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2si çocuk 5 yaralı


Öte yandan kazada yaralanan anne Rukiye Akıncı ve çocukları Salih Kerim Akıncı ile 9 aylık Miraç Akıncı, Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan her iki tarafın sürücüleri de tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Manisa#Kaza#Ölü

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