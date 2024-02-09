İki nesil aynı sahnede

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HÜSNÜ Şenlendirici ve İsmail Tunçbilek’le birlikte Taksim Trio’nun üyesi olan ve son zamanlarda Fenerbahçe tribünlerinde söylenen ‘Alışamadım’ şarkısıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki kanun sanatçısı Aytaç Doğan, onu büyüten dedesi sayesinde 12 yaşında kanun çalmaya başladı. Aytaç Doğan, kendi torunundaki yeteneği ise çok daha erken keşfetti ve daha 3 buçuk yaşındayken kanunu kucağına verdi. Bir şarkıyı çalabilmesi için bir kere duyması yeterli olan torun Aytaç, 5 yaşına geldiğinde ilkokula yazdırıldı. Çünkü nota öğrenmesi ve müzikal yeteneğini geliştirmesi için okumayı öğrenmesi gerekiyordu. Okuma yazma öğrenirken sınıf arkadaşlarıyla aynı seviyede ilerleyen Aytaç, harflerden önce nota okumaya başladı. Nesilden nesile müzisyen yetiştiren Doğan ailesinin büyüğü müzisyen Aytaç Doğan, 5 yaşındayken ilk kez sahneye çıkacak olan torununun yeteneklerini, müziğe olan ilgisini ve kendi hayatıyla benzer noktalarını şöyle anlattı:

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‘AİLE GELENEĞİ OLDU’

“Dedem ritim enstrümanları çalardı, en yakın arkadaşı da kanuncuydu. Ben 12 yaşındayken eve kanun getirdi. İlkokul bitince ‘Aytaç’ı kanuncu yapacağız’ dedi. Ustam bestekar Kemal Taşçeşme ile çocukken çalışmaya başladım. Torunumun yeteneğini 3 buçuk yaşındayken annesi ve babasıyla birlikte fark ettik. Oğlum ve torunlarımdan bazıları da denedi ama bir tek Aytaç’ın eli kırıldı ve çalmaya başladı. Bunu görünce ben de ‘Aytaç’ı kanuncu yapacağız’ dedim. Bizde bu cümle artık aile geleneği gibi oldu. Onun yeteneğine kayıtsız kalmadık. Ben profesyonel eğitimci olmadığım için Tacettin Şahin’le derslere başladı. Beni izliyor, benimle pratik yapıyor.

‘ÖNCE KAYIT YAPMADILAR’

Anne ve babası Aytaç’ı bu senenin başında ilkokula kayda götürdüklerinde müdür ilk önce küçük olduğundan kabul etmemiş ancak kanun çalınca ikna olup kaydını yapmış. Şimdi okuma yazmayı sökme aşamasında. Nota okuma konusunda daha önde gidiyor. Aytaç’ın yeteneği İstanbul’daki bazı özel okulların da dikkatini çekti. Birkaç özel okuldan telefon aldık ve ‘Eğitim masraflarını biz karşılayalım, eğitime bizim okulda başlasın’ dediler. Büyüyünce konservatuvara gitmesini özellikle tavsiye edeceğim.”

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AKRANLARINDA TABLET, ONDA KANUN VAR

- 14 yaşındayken İbrahim Tatlıses’e çalmaya başlayan Aytaç Doğan torunuyla ilgili gözlemlerini şöyle anlatıyor: “Ben 12 yaşında kanuna başlamışken şimdi torunum 5 yaşında profesyonel seviyede çalabiliyor. Benim başladığım yaşa geldiğinde çok daha iyi seviyede olacak. Torunuma bakınca kendimi görüyorum. Benim de kanun sürekli elimdeydi. Benzer bir durum onda da var. Şimdiki çocukların elinde tablet ve telefon var. Aytaç’ın oyuncağı da kanun oldu. Dedemden bana, benden torunuma miras.”

İKİNCİ BAHAR’I ÇALACAKLAR

- KÜÇÜK yaşına rağmen yeteneğiyle öne çıkan Aytaç, 13 Şubat’ta Müze Gazhane’de ilk sahne deneyimini yaşayacak. Aytaç, sahne öncesi heyecanını anlatırken, “Dedemle sahneye çıkacağım için gün sayıyorum. Birlikte ‘İkinci bahar’ şarkısını çalacağız. Bir süredir bu şarkıyı daha iyi çalmak için bolca prova yapıyorum” dedi. Dede Aytaç Doğan ise “Birlikte bir şarkıyı sahnede çalacak olmak benim için de çok özel bir his” diye konuştu.

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