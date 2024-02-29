İki kardeşin kahreden ölümü

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Sürücü Ümit Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki ağabeyi Davut Şahin (26) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Davut Şahin de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

NİŞANINA SAYILI GÜNLER KALMIŞTI

Haberi alan yakınları gözyaşı döktü. İnşaat işçisi oldukları öğrenilen kardeşlerden Davut Şahin’in 1 Mart’taki nişanı için hazırlık yaptığı ve kıyafetlerini aldığı öğrenildi. Ümit Şahin’in ise ağabeyinin nişanı için Van’dan geldiği belirtildi. Kardeşlerin cenazelerinin memleketleri Van’da toprağa verileceği ifade edildi.