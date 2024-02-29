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İki kardeşin kahreden ölümü

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Torbalı#Van
İki kardeşin kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 07:00

İzmir Torbalı’da önceki gün otoyol gişeleri yakınındaki kavşakta, Ümit Şahin’in (22) kullandığı 20 AGJ 857 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

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Sürücü Ümit Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki ağabeyi Davut Şahin (26) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Davut Şahin de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

NİŞANINA SAYILI GÜNLER KALMIŞTI

Haberi alan yakınları gözyaşı döktü. İnşaat işçisi oldukları öğrenilen kardeşlerden Davut Şahin’in 1 Mart’taki nişanı için hazırlık yaptığı ve kıyafetlerini aldığı öğrenildi. Ümit Şahin’in ise ağabeyinin nişanı için Van’dan geldiği belirtildi. Kardeşlerin cenazelerinin memleketleri Van’da toprağa verileceği ifade edildi.

 

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#İzmir#Torbalı#Van

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